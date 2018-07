Hamburg (dpa/lno) - Wegen der heimtückischen Ermordung seiner erwachsenen Tochter hat das Landgericht Hamburg einen 45-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Angeklagte habe die Tat auf unvorstellbar brutale Art und Weise verübt, sagte am Freitag die Vorsitzende Richterin. Aus Wut und Hass sei er nachts in die Wohnung der Familie im Stadtteil Wilhelmsburg eingedrungen und habe der schlafenden 19-Jährigen mit einer Eisenstange den Schädel eingeschlagen. Zusätzlich habe er ihr Messerstiche in Hals, Brust und Bauch versetzt. Sein Motiv: Er machte sie für die Scheidungspläne der Mutter verantwortlich. Nach der Tötung der Tochter habe er die Ehefrau angegriffen. Sie konnte sich aber verletzt durch einen Sprung aus dem Küchenfenster retten.