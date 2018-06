Hamburg (dpa) - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd will sich mit fünf Konkurrenten zu einem neuen Bündnis zusammenschließen. Die neue Partnerschaft mit den Reedereien Hanjin, "K"Line, Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha und Yang Ming werde den Namen "THE Alliance" tragen, teilte Hapag-Lloyd am Freitag in Hamburg mit. Sie soll alle Ost-West-Fahrtgebiete umfassen und damit die Strecken von Asien aus nach Europa, nach Nordamerika sowie in den Nahen Osten. Die gemeinsame Flotte umfasst den Angaben zufolge mehr als 620 Schiffe mit rund 18 Prozent der weltweiten Kapazität der Containerschifffahrt. Allerdings müssen die Kartellbehörden in Europa, Asien und Amerika der Zusammenarbeit noch zustimmen.

Unterdessen verhandeln die Hamburger weiter mit der United Arab Shipping Company (UASC) über eine Fusion. Wenn es dazu kommt, soll UASC ebenfalls Mitglied des neuen Bündnisses werden.