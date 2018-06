Hamburg (dpa/lno) - Drei Menschen sind am Samstagmorgen bei einem Brand in einem viergeschossigen Wohnhaus in Hamburg-Stellingen verletzt worden. Das Feuer sei in der Küche einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen und habe sich schnell auch bis auf den Dachstuhl ausgebreitet, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Drei Mieter konnten von den Einsatzkräften vor Ort aus dem Gefahrenbereich gerettet werden. Sie wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie die Feuerwehr mitteilte, gestaltete sich die Brandbekämpfung aufgrund der Bauweise schwierig, so dass sich der Einsatz über Stunden hinzog.