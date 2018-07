Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat seinen Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga verpatzt und Trainer Markus Weinzierl in dessen wohl letztem Spiel mit einer Niederlage verabschiedet. Die Schwaben verloren am Samstag daheim gegen den Hamburger SV mit 1:3 (1:1). In der Tabelle zogen die Hanseaten am FCA vorbei. Nach der Augsburger Führung durch Alfred Finnbogason (11. Minute) drehten Michael Gregoritsch (36./75.) und Nicolai Müller (62.) die Partie. Beide Teams hatten sich den Klassenverbleib schon zuvor gesichert.

Zur Zukunft von Weinzierl gaben die Augsburger vor dem Spiel nichts Neues bekannt. Der 41-Jährige soll wohl nächster Coach bei Schalke 04 und damit Nachfolger von André Breitenreiter werden, der seinen Weggang aus Gelsenkirchen am Samstag bereits via "Sky" verkündete.

Mitteilung zu Vertragsverlängerungen

Bundesliga-Spielplan

Topdaten zum Spiel

Daten und Fakten zu Weinzierl