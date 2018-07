Berlin (dpa) - Angreifer Bobby Wood vom 1. FC Union Berlin steht vor dem Wechsel zum Hamburger SV. Bereits am Donnerstag weilte der US-amerikanische Nationalspieler mit Genehmigung des Zweitligisten zu Gesprächen in Hamburg. Der Bundesligist hat nach wie vor starkes Interesse, den 23 Jahre alten Stürmer zu verpflichten. In dieser Saison konnte Wood mit 17 Zweitliga-Toren einen Vereinsrekord bei Union aufstellen. Sein Vertag bei den Berlinern läuft noch bis 2018, im Falle eines Wechsels zum HSV wäre angeblich eine Ablöse zwischen drei und vier Millionen Euro fällig. "Wir legen ihm keine Steine in den Weg", hatte Präsident Dirk Zingler unlängst verkündet.