Barcelona (dpa/lno) - Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC Hamburg haben sich beim Final-Four-Turnier der Euro Hockey League den dritten Platz gesichert. Im "kleinen Finale" besiegten die Hanseaten am Sonntag den spanischen Spitzenclub Atletic Terrassa knapp, aber verdient mit 3:2 (1:1). Die Tore für den kampfstarken HTHC erzielten Michael Körper (1./38. Minute) und David Goodfield (51.). Den Einzug in das Endspiel hatten die Hamburger am Vortag durch eine 2:4-Niederlage gegen Amsterdam H&BC verpasst.

Der Top-Favorit aus Amsterdam konnte sich den begehrten Titel in der Königsklasse allerdings nicht erkämpfen. Im EHL-Endspiel setzte sich am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein dessen niederländischer Liga-Rivale Kampong Utrecht mit 2:0 (0:0) durch. Quirijn Caspers (35.) und Constantijn Jonker (59.) waren in einem spannenden Finale für das Team aus Utrecht erfolgreich.

