Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat eine erfolgreiche Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem furiosen Heimsieg abgerundet. Gegen den 1. FC Kaiserslautern setzte sich die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen am Sonntag verdient 5:2 (2:1) durch und verteidigte wie erhofft den vierten Tabellenrang. Vor 29 546 Zuschauern brachte Lukas Görtler (4. Minute) den FCK in Führung. Ryo Miyaichi (5./57.), Lennart Thy (22.), Sebastian Maier (72.) und Christopher Buchtmann (79.) drehten die Partie zugunsten der starken Hanseaten. Die schwachen Gäste konnten durch Ruben Jenssen (76.) nur verkürzen und blieben nach der erneuten Niederlage im Tabellen-Mittelfeld stecken.

Spielplan FC St. Pauli