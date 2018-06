Hamburg (dpa/lno) - SPD und Grüne haben sich im Streit über das riesige Wohnbauprojekt des Bündnisses für Wohnen in Hamburg offenbar geeinigt. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Andreas Dressel (SPD) und Anjes Tjarks (Grüne) trafen sich am Samstag und vereinbarten Eckpunkte, wie beide Parteien mitteilten. Umweltsenator Jens Kerstan hatte sich "sehr verärgert" geäußert, nachdem Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) das Projekt, das den Bau von 10 000 Wohnungen jährlich vorsieht, am Donnerstag vorgestellt hatte. Im "Hamburger Abendblatt" (Samstagsausgabe) erklärte Kerstan: "Es gibt aber bisher keine Einigung mit der Umweltbehörde und mir." Kerstan kritisierte, dass es keine Regelung gebe, wie der Verlust an Grün- und Freiflächen durch den Bau neuer Häuser kompensiert werden solle.

