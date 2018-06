Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Der Pfingstmontag ist traditionell der deutsche Mühlentag. In Hamburg und Schleswig-Holstein waren 52 der heute noch erhaltenen rund 120 Mühlen geöffnet. Dabei können Interessierte die teils hunderte Jahre alte Mühlentechnik in Bewegung erleben. Mühlen gelten als älteste Maschinen der Menschen. Sie sind jedoch nicht nur technische Denkmäler, sondern haben auch das Landschaftsbild über die Jahrhunderte entscheidend geprägt. Auch Hamburgs Innenstadt erlaubt noch einen Blick zurück in die Geschichte der Mühlen: Außen- und Binnenalster seien nichts anderes als aufgestaute Mühlenteiche, sagte Mühlenexperte Guido Weinberger aus Lübeck.

