Hamburg (dpa/lno) - Mit lauter Musik am frühen Morgen hat sich ein Marihuana-Züchter in Hamburg-Barmbek verraten. Wegen einer Ruhestörung in der Nacht zum Dienstag war die Polizei zu der Wohnung des 31-Jährigen gerufen worden. Dort nahmen die Beamten außer der dröhnenden Musik einen starken Marihuana-Geruch wahr, wie ein Polizeisprecher berichtete. Auf dem Tisch lagen abgeerntete und getrocknete Marihuanapflanzen. In einem Kleiderschrank entdeckten die Polizisten eine kleine Plantage mit zehn Pflanzen und dem notwendigen Equipment. Daraufhin durchsuchten sie auch die Wohnung eines ebenfalls anwesenden 32-Jährigen im Stadtteil Hamm. Auch dort fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana. Beide Männer wurden unter dem Verdacht des Rauschgifthandels vorübergehend festgenommen.

