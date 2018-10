Hamburg (dpa/lno) - Nach dem grausigen Fund einer Leiche in einem Koffer in Hamburg-Barmbek gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau an einem Stich ins Herz starb. Ein mögliches Tatmesser sei sichergestellt worden und werde untersucht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Der 50 Jahre alte Lebensgefährte der Frau, die aus Berlin stammte, war am Donnerstag vergangener Woche festgenommen worden. Er hatte die Polizisten in seiner Wohnung zu der Leiche im Koffer geführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Nach Erkenntnissen der Rechtsmediziner starb die 49-Jährige bereits am 8. Mai. Mehr wollte die Staatsanwaltschaft noch nicht zu dem Fall sagen. "Die Ermittlungen dauern an", sagte die Sprecherin.