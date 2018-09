Hamburg (dpa/lno) - Nach einer angeblichen Attacke auf einen 27-Jährigen im Hamburger Stadtpark ermittelt die Polizei. Der Mann war am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht worden - die Behandlung einer Stichverletzung am Bauch brach er aber ab und verließ die Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 27-Jährige hatte auf einer Bank im Stadtpark gelegen, als ein Passant die Polizei alarmierte.

Der 27 Jahre alte Iraner hatte bei den Ermittlern angegeben, er sei von drei Männern angehalten und ausländerfeindlich beschimpft worden. Sie sollen etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Einer der mutmaßlichen Täter soll eine Glatze gehabt haben, ein anderer einen schwarzen Mantel getragen haben. Als er weitergehen wollte, hätten die Männer ihn geschlagen, getreten, einen Elektroschocker eingesetzt und ihn mit einem Messer verletzt. Ihm sollen Geld und persönliche Gegenstände fehlen. Genaue Angaben zum Tatort konnte der 27-Jährige nicht machen. Eine ausführliche Vernehmung war laut Polizeiangaben zunächst nicht möglich.

Polizeimitteilung