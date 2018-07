Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Ende der Bundesliga-Saison und dem Pokalendspiel brauchen Fußballfans in Hamburg ihre Tröten nicht lange wegzulegen. Zwei Tage nach Eröffnung der Fußball-EM in Frankreich findet am 12. Juni das erste Fanfest auf dem Heiligengeistfeld statt. Auf einer 120 Quadratmeter großen LED-Bildfläche wird die Begegnung zwischen Deutschland und der Ukraine zu sehen sein. Das Public Viewing sei zu allen Deutschland-Spielen geplant, sagte eine Sprecherin des Veranstalters Uwe Bergmann. Zum Zuge kämen aber auch die Türkei-Fans. Denn weil die Kicker vom Bosporus am selben Tag um 15.00 Uhr gegen Kroatien antreten, öffne das Fanfest schon um 14.00 Uhr seine Pforten. Die Veranstalter erwarten rund 50 000 Menschen.

