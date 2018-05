Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli II hat den Verbleib in der Fußball-Regionalliga Nord geschafft. Die Hamburger setzten sich am letzten Spieltag mit 3:1 gegen den TSV Havelse durch und landeten in der Endabrechnung auf Platz 15. Absteigen muss neben TSV Schilksee und BV Cloppenburg der Goslarer SC. Die Harzer gewannen zwar ihr letztes Spiel gegen Eintracht Norderstedt mit 2:0, konnten sich aber nicht mehr von Platz 16 retten.

St. Pauli war während der 90 Minuten kurzzeitig abgestiegen, als Havelse mit 1:0 in Führung ging. Dank der Tore von Jan-Philipp Kalla, Maurice Liktka und Yannick Deichmann drehten die Hamburger aber die Partie und den Tabellenstand.

Punktgleich beendete der Nachwuchs des Hamburger SV die Saison, leistete sich aber eine 0:3-Niederlage beim Lüneburger SK Hansa. A-Jugend-Torwart Morten Behrens war bester Hamburger. Er parierte in der Schlussminute einen Elfmeter.

Der Goslarer SC muss zwei Ligen absteigen, da er für die Oberliga keine Lizenz beantragt hat. Letzte Hoffnung ist Meister VfL Wolfsburg II, der sich dafür in der Relegation gegen Jahn Regensburg durchsetzten müsste. Steigt Wolfsburg auf, darf Goslar in der Regionalliga bleiben.

Die Wölfe gewannen gegen den Tabellendritten Weiche Flensburg mit 2:0. Der VfB Lübeck setzte sich mit 3:0 gegen Eintracht Braunschweig II durch. Die Tore erzielten Stefan Richter (2) und Lukas Knechten. Als Aufsteiger steht bislang Lupo Martino Wolfsburg fest. Zwei weitere Teams werden zwischen Altona 93, SV Eichede, Bremer SV und Germania Egestorf in einer Punktrunde (1. bis 8. Juni) ermittelt.

