Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat drei mutmaßliche Drogendealer im Stadtteil St. Georg gefasst. Die 20 und 29 Jahre alten Verdächtigen sollen mit Marihuana gehandelt haben, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Während des Schwerpunkteinsatzes gegen Drogenkriminalität am Samstagabend gab es zudem eine Razzia in einem türkischen Kulturverein. Die Beamten hätten 25 Menschen überprüft und eine geringe Menge Drogen beschlagnahmt, hieß es. Das Rauschgiftdezernat ermittelt. An dem Einsatz waren den Angaben zufolge 30 Beamte beteiligt.