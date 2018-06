Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV konnte sich auch in der abgelaufenen Saison auf seine Fans verlassen. Im Schnitt 53 764 Besucher passierten 2015/2016 die Stadiontore. Das entspricht einem Zuwachs von durchschnittlich 423 Zuschauern im Vergleich zum Vorjahr und bedeutet in der Bundesliga-Zuschauertabelle bei einer Auslastung von 94,3 Prozent Platz vier, teilte der HSV am Montag mit.

"Unsere Fans sind Champions-League. Wie sie uns durch alle Höhen und Tiefen begleiten, ist einfach Weltklasse", sagte Mittelfeldspieler Lewis Holtby. Sechs Mal war die Arena ausverkauft. Seinen Top-Wert erzielte der HSV 2007/08 mit 55 502 Besuchern (97,4 Prozent). "Wir hoffen, in der neuen Saison wieder einen weiteren Schritt zu machen und uns mit einer paar mehr Punkten für die stets sensationelle Unterstützung bedanken zu können", sagte Trainer Bruno Labbadia.

Auch europaweit zählen die HSV-Fans zur Spitze. Als Neunte schafften die Hanseaten den Sprung in die Top Ten, wobei alle acht vor ihnen platzierten Teams international gespielt haben. Das Klassement führt Borussia Dortmund (80 959 Zuschauer) vor dem FC Barcelona (78 342), Manchester United (75 279) und Meister FC Bayern München (75 006) an.

Mitteilung Hamburger SV