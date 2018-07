Hamburg (dpa/lno) - Lifting für die Lady: Das Kreuzfahrtschiff "Queen Mary 2" soll am Freitag (27.5.) bei der Hamburger Werft Blohm+Voss eindocken und das größte "Refit-Programm" seit seiner Inbetriebnahme 2004 erhalten, wie die Werft am Montag mitteilte. Die Cunard-Reederei lasse ihr Flaggschiff für einen zweistelligen Millionenbetrag modernisieren, kündigte das britische Unternehmen an. Das Manöver ins Trockendock "Elbe 17" ist Maßarbeit: Die 345 Meter lange "Königin der Meere" wird in das 360 Meter lange Trockendock zentimetergenau eingepasst.

