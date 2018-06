Hamburg (dpa/lno) - Nach der fünfwöchigen Sommerpause bereitet sich Fußball-Bundesligist Hamburger SV mit zwei Trainingslagern und fünf Testspielen auf die Spielzeit 2016/17 vor. Die Saisonvorbereitung beginnt am 27. und 28. Juni mit dem obligatorischen Laktattest. Am 29. Juni absolvieren die HSV-Profis das erste offizielle Training am Volksparkstadion, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Die Sommertrainingslager schlägt das Team von Trainer Bruno Labbadia wie im Vorjahr im schweizerischen Graubünden (30. Juni bis 4. Juli) und im ostwestfälischen Harsewinkel (27. Juli bis 3. August) auf.

Im ersten Trainingslager steht ein Test gegen den Schweizer Sechstligisten US Schluein Ilanz an. Anschließend folgt eine Trainingswoche in Hamburg mit Testspielen beim Regionalligisten ETSV Weiche Flensburg (8. Juli), beim Verbandsligisten SV Schackendorf (12. Juli) und beim Drittligisten Hansa Rostock (15. Juli).

Nach einer einwöchigen Trainingspause testet der HSV dann in Harsewinkel gegen den Zweitligisten VfL Bochum (29. Juli). Das erste Pflichtspiel der Saison 2016/17 - die Erstrundenpartie im DFB-Pokal - findet zwischen dem 19. und 22. August statt.

