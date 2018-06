Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Senat sieht die Digitalisierung der Hansestadt auf einem guten Weg. Gut zwei Jahre nach Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem US-Netzwerkriesen Cisco zur Umsetzung innovativer Pilotprojekte sei bereits vieles angegangen worden, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Dienstag in einer ersten Zwischenbilanz. So könnten sich Hamburg-Besucher von einer App zu Kunstwerken und Baudenkmälern führen lassen, Busse kommunizierten mit Ampeln oder Weichen der Hafenbahn meldeten eigenständig über Sensoren, wenn sie gewartet werden müssen. Der bei Cisco Deutschland verantwortliche Manager für die öffentliche Hand, Christian Korff, betonte, Hamburg könne sich als Leuchtturm in diesem Bereich messen mit Städten wie Barcelona, Rio de Janeiro oder Toronto.