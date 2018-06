Paris/Hamburg (dpa/lno) - Tennis-Hoffnung Alexander Zverev aus Hamburg ist bei den French Open in die zweite Runde eingezogen. Der 19 Jahre alte Norddeutsche gewann am Mittwoch gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 5:7, 6:2, 7:6 (7:5), 7:5. Das Match war am Dienstagabend nach dem dritten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Zverev trifft am Donnerstag auf den 36 Jahre alten Franzosen Stéphane Robert, der die Nummer 90 der Weltrangliste ist.

Damit haben sechs von 17 deutschen Profis in Paris ihr Auftaktmatch überstanden. Annika Beck und Dustin Brown mussten schon am Mittwoch ihre Zweitrunden-Begegnungen bestreiten, Andrea Petkovic, Tatjana Maria und die Bad Oldesloerin Julia Görges sind am Donnerstag dran.

Damen-Auslosung

Herren-Auslosung

Ergebnisse vom Mittwoch