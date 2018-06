Hamburg (dpa/lno) - Ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Hamburg-Barmbek angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Dienstagnachmittag auf einem Fahrradstreifen, ehe er die Straße überqueren wollte, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Daraufhin erfasste ihn ein von hinten kommendes Auto. Der 40-jährige Fahrer des Wagens konnte den Polizeiangaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Brustbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht.