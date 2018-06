Zürich (dpa/lno) - Günter Netzer befindet sich nach einer Erkrankung in der Rehabilitation. Das berichten die "Bild"-Zeitung und die "Sport-Bild". "Meine wunderbare Frau hat mir das Leben gerettet! Ihr und den großartigen Ärzten bin ich zutiefst dankbar", zitieren die Zeitungen den früheren Fußball-Profi und langjährigen HSV-Manager. Demnach hat er sich in der Schweiz einer Herz-Operation unterzogen.

"Wir befinden uns jetzt in der Reha. Mein Mann braucht noch einige Wochen absolute Ruhe. Aber mit dem Herzen, das zeigen alle Untersuchungen, ist so weit alles in Ordnung. Wir sind sehr dankbar", sagte Elvira Netzer der "Bild" und "Sport Bild" (Donnerstag).

Die behandelnden Ärzte wollten sich nicht zum Gesundheitszustand Netzers äußern. Auch eine Reaktion der Sportrechtefirma Infront, bei der Netzer im Management sitzt, gab es vorerst nicht. Am Dienstag hatte die Deutsche Sporthilfe bekanntgegeben, der 71-Jährige werde in diesem Jahr in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen.

Netzer war von 1978 bis 1986 Manager beim Hamburger SV. Unter den von ihm verpflichteten Trainer Branko Zebec und Ernst Happel hatte der HSV die erfolgreichste Zeit seiner Club-Geschichte. Der HSV wurde damals dreimal deutscher Meister (1979, 1982, 1983) und gewann 1983 in Athen gegen Juventus Turin (1:0) den Europacup der Landesmeister.

