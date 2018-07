Hamburg (dpa/lno) - Zuerst sollen sie zu schnell an ihr vorbei gerast sein, dann fielen mehrfach Schüsse aus einer Gaspistole. Eine 20-Jährige soll von zwei Männern in Hamburg-Billstedt verletzt worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 19 Jahre alter Autofahrer habe mehrere Male mit einer Gaspistole auf die Mutter eines Kindes geschossen. Nachdem die Männer an der Frau vorbeigerast waren, kam es zu einem verbalen Streit. Der 21 Jahre alte Begleiter soll zudem mit einem Schlagring auf die Mutter losgegangen sein. Sie erlitt Verletzungen an einer Hand und Hautrötungen.

Die Frau war laut Polizei am Mittwochabend mit ihrem Kind und zwei Erwachsenen und einem weiteren Kind unterwegs. Nach der Tat ergriffen die Männer die Flucht. Die Polizei konnte die beiden ausfindig machen und festnehmen. Im Auto fanden die Beamten nur noch den Schlagring - eine Gaspistole entdeckten sie nicht. Die Männer kamen wieder auf freien Fuß.

Pressemitteilung der Polizei