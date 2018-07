Hamburg (dpa/lno) - Ein 22-jähriger Paketdieb ist in Hamburg-St.Georg von der Polizei und ihrem Diensthund "Ori" geschnappt worden. Der junge Mann habe am Mittwoch mit zwei mutmaßlichen Komplizen diverse Pakete aus einem Lieferwagen gestohlen und sei damit in einen Park geflohen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen alarmierten daraufhin die Beamten. Gemeinsam mit "Ori" gelang es ihnen, den 22-Jährigen vorläufig festzunehmen. Die anderen beiden Männer entkamen. Die Polizei stellte die Pakete sicher, die die Diebe auf der Flucht weggeworfen hatten.

Polizeimitteilung