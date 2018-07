Paris (dpa/lno) - Tennisprofi Alexander Zverev aus Hamburg hat die dritte Runde bei den French Open in Paris erreicht. Der 19 Jahre alte Norddeutsche gewann am Donnerstag 6:1, 3:6, 6:1, 6:4 gegen den Franzosen Stéphane Robert. Zverev hatte gegen den 17 Jahre älteren Franzosen nur selten Probleme und trifft am Samstag auf den Österreicher Dominic Thiem. Dem Weltranglisten-15. war er am vorigen Samstag in seinem ersten Finale auf der ATP-Tour in Nizza unterlegen. Vor Zverev hatte aus deutscher Sicht nur Annika Beck die zweite French-Open-Runde überstanden. Julia Görges und Tatjana Maria können am Donnerstag ebenfalls noch unter die letzten 32 einziehen.

Damen-Auslosung

Herren-Auslosung

Ergebnisse vom Donnerstag