Hamburg (dpa/lno) - Ein 21-Jähriger hat aus einem Auto mit einem Luftgewehr auf seinen drei Jahre älteren Bruder geschossen. Die Geschwister waren am Donnerstagabend in Hamburg-Billstedt aus zunächst unklarer Ursache in Streit geraten, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Nach dem Angriff auf seinen Bruder fuhr der 21-Jährige mit seinem Wagen davon. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Mit zehn Streifenwagen fahndeten die Beamten nach dem Verdächtigen. Bis zum Freitagmorgen fehlte jede Spur von ihm, wie der Sprecher sagte.