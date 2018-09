Hamburg (dpa/lno) - Das Kreuzfahrtschiff "Queen Mary 2" kommt und bleibt bis Mitte Juni ein Hingucker in Hamburg. Es soll am heute früh zunächst mit seinen Passagieren am Kreuzfahrtterminal Steinwerder eintreffen und abends für Umbauten und Reparaturen ins Trockendock bei Blohm + Voss (B+V) fahren. Von etwa 19.30 Uhr an sei das etwa eineinhalbstündige Eindockmanöver geplant, teilte ein Sprecher der Reederei Cunard mit.

Die Einfahrt ins Trockendock "Elbe 17" vis-á-vis der Landungsbrücken ist Maßarbeit: Die 345 Meter lange "Königin der Meere" wird in das 360 Meter lange Trockendock "Elbe 17" zentimetergenau eingepasst - für Schaulustige ein Spektakel. In der Werft erhält das Schiff nach Unternehmensangaben das größte "Refit-Programm" seit seiner Inbetriebnahme 2004, es werde ein zweistelliger Millionenbetrag investiert. Die Modernisierung des Schiffs soll bis zum 17. Juni dauern. Vier Tage später fährt die Queen über den Atlantik nach New York.