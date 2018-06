Hamburg (dpa/lno) - Rund 1000 Menschen aus der linken Szene haben am Samstagabend in Hamburg-St.-Pauli gegen Schwulenfeindlichkeit demonstriert. Unter dem Motto "Fußballfans gegen Homophobie" seien sie vom Millerntorstadion zum linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora gezogen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Teilnehmer hätten mit Flaschen geworfen und Feuerwerk abgebrannt, es sei jedoch weitgehend friedlich geblieben. Im Stadion des FC St. Pauli fand am Wochenende ein antirassistisches Fußballturnier statt.