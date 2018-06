Athen (dpa/lno) Der langjährige Bundesliga-Profi Mladen Petric beendet seine Fußball-Karriere. Das teilte der Kroate vor seinem letzten Spiel am Sonntag im Trikot von Panathinaikos Athen via Twitter mit. "Egal, wie weh es tut, aber nach 19 Jahren Profi-Fußball ist es Zeit, Good Bye zu sagen", schrieb Petric, der in 128 Bundesliga-Spielen für Borussia Dortmund und den Hamburger SV 51 Tore schoss.

Er habe zwar eine Vertragsverlängerung angeboten bekommen, wolle aber nun seine Laufbahn beenden. Petric, der seit Januar 2014 in Athen spielt, lief auch 45-mal für Kroatien auf.

