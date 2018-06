Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Verfolgungsjagd zwischen der Hamburger Polizei und einem flüchtigen Raser ist am Samstag ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Eine Zivilstreife sei zuvor auf das Auto aufmerksam geworden und habe versucht, dieses zum Anhalten zu bewegen, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer ergriff daraufhin die Flucht. Dabei überfuhr er eine rote Ampel, wich auf den Bürgersteig aus und brachte so eine Fußgängerin in Gefahr. Wenig später verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte einen am Straßenrand parkenden Wagen und prallte letztlich gegen ein abgestelltes Wohnmobil.

Der Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht und ließ seinen schwer verletzten 22 Jahre alten Beifahrer zurück. Der Wagen fing Feuer, konnte jedoch von den Beamten vor Ort gelöscht werden. Der 22-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Fahrer konnte die Polizei zunächst nicht stellen.

Polizeimeldung