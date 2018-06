Hamburg (dpa/lno) - Von der Digital-Brille bis zum Elektro-Surfboard: In Hamburg waren Innovationen am Montag Trumpf. Bei der zweiten Auflage des "Innovation Summit" informierten sich mehrere hundert Teilnehmer über neue Produkte und Ideen. Sie debattierten auch über Erfolgsfaktoren für eine "lebendige Innovationskultur" in der Hansestadt - als Voraussetzung für Weiterentwicklungen in Bereichen wie Robotics, 3-D-Druck und Nanotechnologie.

Die Firma CCS GmbH stellte eine Vitrine vor, "mit der physische Objekte mit digitaler Darstellung verschmelzen". Die darin ausgestellten Objekte könnten mit Video und 3D-Animationen kombiniert werden, so dass das Wissen zum Objekt in seiner Vielfalt zugänglich gemacht werden könnte, teilte die Firma mit.