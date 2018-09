Hamburg (dpa/lno) Ein Klassiker angelsächsischen Humors am Hamburger Ohnsorg-Theater: Michael Frayns populäre Farce "Der nackte Wahnsinn" aus dem Jahr 1982 hat dort am Sonntagabend als "Vun achtern und vun vörn" (Von hinten und von vorn) unter viel Gelächter und Beifall plattdeutsche Erstaufführung gefeiert. Lautstark amüsierte sich das Publikum über Michael Bogdanovs Inszenierung des aberwitzigen Geschehens um eine Provinztheatertruppe, deren Darbietungen durch zwischenmenschliche Konflikte der Schauspieler mehr und mehr beeinträchtigt werden. Zum neunköpfigen Ohnsorg-Ensemble gehören Publikumslieblinge wie Erkki Hopf in der Rolle des intellektuell abgehobenen Regisseurs Lars von Leer sowie Sandra Keck, Beate Kiupel und Till Huster.

