Pomellen/Hamburg (dpa/mv) - Ein 42 Jahre alter Amerikaner ist zehn Jahre ohne gültigen Führerschein in Deutschland Auto gefahren und an der Grenze zu Polen aufgeflogen. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag erklärte, wurde der in Hamburg lebende Mann am Sonntag kurz vor Mitternacht auf der Autobahn 11 nach Stettin (Szczecin) in Pomellen (Kreis Vorpommern-Greifswald) kontrolliert. Dabei habe er sich nur mit einem Führerschein aus Florida ausweisen können. Diesen hätte er aber innerhalb von sechs Monaten in Deutschland umtauschen müssen.

Der 42-Jährige, der allein unterwegs war, habe sich und sein Auto abholen lassen müssen. Ihm droht nach Einschätzung von Rechtsexperten wohl eine Geldstrafe. Grundsätzlich müsse das Einwohnermeldeamt die Leute darauf hinweisen. "Aber auch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht", sagte eine Polizeisprecherin.

