Hamburg (dpa/lno) - Für den zweiten Versuch eines Brückenneubaus wird die A7 in Hamburg am kommenden Wochenende erneut voll gesperrt. Es werde in der Nacht vom 4. zum 5. Juni (22.00 bis 09.00 Uhr) eine Vollsperrung zwischen der Anschlussstelle Stellingen und dem Autobahndreieck Nordwest geben, teilte die Projektgesellschaft Via Solutions Nord am Montag mit. Ein Defekt an einem mobilen Schwerlastkran hatte die Fertigstellung der Arbeiten an der Brücke Niendorfer Gehege am vergangenen Wochenende verhindert.

Zwölf schwere Betonfertigteile hätten von zwei Baukränen eingesetzt werden sollen, bei einem versagte jedoch die Hydraulik - sieben Teile konnten so nicht verbaut werden. Die neue Brücke ist wegen der Verbreiterung der A7 von sechs auf acht Spuren notwendig. Die alte Brücke soll dann im September abgerissen werden.

Via Solution Nord

Information der Stadt Hamburg zum A7-Ausbau