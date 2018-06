Hamburg (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit in Hamburg ist im Mai weiter gesunken. Insgesamt waren 70 694 Menschen ohne Arbeit, das sind 1245 oder 1,7 Prozent weniger als im Monat zuvor, teilte die Agentur für Arbeit am Dienstag in Hamburg mit. Gegenüber dem Mai des Vorjahres verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 2830 Personen oder 3,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich um 0,3 Punkte auf 7,0 Prozent. Damit setze sich die erfreuliche monatliche Entwicklung seit Beginn des Jahres fort, sagte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock. Für zusätzliche Beschäftigung sorgten Wirtschaftsbereiche wie technische Dienstleistungen, das Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei oder Heime und Sozialwesen.