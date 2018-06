Hamburg (dpa/lno) - Zum Start des Festivals "Projeto Brasil" (1. bis 11. Juni) auf Kampnagel in Hamburg haben die teilnehmenden Künstler zum Boykott der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro aufgerufen. "In Brasilien hat gerade ein politischer Coup stattgefunden", sagte der Künstler Daniel Lie am Dienstag in Hamburg. "Darauf wollen wir aufmerksam machen. Wir sind der Meinung, dass demokratische Verhältnisse eine Voraussetzung für Olympia sind." Auch die Choreografin Lia Rodrigues, die mit ihrem Stück "For the Sky not to fall" am Mittwoch das Festival eröffnet, habe darum gebeten, nach der Show ein Manifest verlesen zu dürfen, teilte Kampnagel mit.

Das Festival "Projeto Brasil" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kampnagel Hamburg, HAU Hebbel am Ufer Berlin, HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste Dresden, tanzhaus nrw Düsseldorf und Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt und findet im Juni in allen Städten mit jeweils individuellen Programmen statt. Vom 1. bis zum 11. Juni sind aktuelle künstlerische Positionen aus Brasilien zu sehen.

