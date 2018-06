Hamburg (dpa/lno) - Die Verwaltungsrichter in Deutschland haben eine bessere Ausstattung der Gerichte und eine höhere Besoldung gefordert. Es gebe immer größere Erwartungen an schnelle Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, sagte Robert Seegmüller, Vorsitzender des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter zur Eröffnung des Deutschen Verwaltungsgerichtstags am Mittwoch in Hamburg. Der Zustrom an Flüchtlingen habe die Belastung der Gerichte erhöht. Außerdem müssten die Verwaltungsgerichte attraktiv für die besten Absolventen sein, um die Qualität der Verfahren zu sichern.

Zentrale Themen des dreitägigen Verwaltungsgerichtstags sind schulische Inklusion, das Aufenthaltsrecht für Ausländer und der Datenschutz. Der Deutsche Verwaltungsgerichtstag findet alle drei Jahre statt. In Hamburg sind rund 1000 Teilnehmer versammelt, die in Justiz, Verwaltung, Anwaltschaft oder Wissenschaft arbeiten.

