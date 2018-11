Hamburg (dpa/lno) - Ein Jogger mit einer Gewichtsweste hat am Mittwoch in Hamburg-Hamm einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge habe den etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann beobachtet, wie er in das Gebäude eines Jobcenters lief, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann mit der Weste sei zuvor an einer Ampel "herumgetänzelt". Der Zeuge fand das Verhalten des Mannes ungewöhnlich und befürchtete, es könnte sich um einen Attentäter mit Sprengstoffweste handeln. Er alarmierte die Polizei. Daraufhin seien 30 Streifenwagen und ein Zug der Bereitschaftspolizei angerückt, insgesamt rund 60 Beamte, sagte der Sprecher. Sie stellten zunächst fest, dass das Jobcenter gar nicht geöffnet war. Dann trafen sie den vermeintlichen Attentäter in dem Haus. Der Mann war nach einer morgendlichen Joggingrunde in seine Geschäftsräume zurückgekehrt, die sich ebenfalls im Gebäude des Jobcenters befinden. Manche Jogger tragen Gewichtswesten, um ihre sportliche Herausforderung beim Laufen zu erhöhen.