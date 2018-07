Hamburg (dpa/lno) - Das neue Handball-Team des HSV Hamburg hat binnen 24 Stunden 672 Dauerkarten verkauft. "Wir sind sichtlich gerührt, mit wie viel Herzblut unsere Anhänger uns bei unserem Neustart begleiten", sagte Vizepräsident Martin Schwalb am Donnerstag. Der von der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein in die 3. Liga aufgestiegene Verein hat als Nachfolger des insolventen Bundesligisten das Ziel, mittelfristig erneut in die Eliteliga des deutschen Handballs aufzusteigen.

Präsident Marc Evermann nannte den Verkaufsstart "einen Meilenstein" und versprach: "Wir werden zusammen mit unseren Fans in dieser tollen Stadt den Handball nachhaltig neu aufbauen." Die preiswerteste Dauerkarte kostet 129 Euro.

Der HSV trägt seine Heimspiele überwiegend in der 4200 Plätze bietenden Sporthalle Hamburg aus. Ausgewählte Partien finden in der Barclaycard-Arena statt. Die Dauerkarten-Inhaber haben als Dankeschön beim Testspiel gegen den Bundesligisten MT Melsungen am 31. Juli (15.00 Uhr) freien Eintritt.

Dauerkarten 2016/17