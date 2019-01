Hamburg (dpa/lno) - Zur Verleihung der 19. Studio Hamburg Nachwuchspreise werden am Donnerstagabend rund 1000 geladene Gäste erwartet. Schauspielerinnen wie Claudia Michelsen, Collien Ulmen-Fernandes und Stephan Luca kommen als Laudatoren zu der Gala im Thalia Theater, Singer-Songwriter Max Giesinger sorgt für die Musik. Die mit insgesamt 45 000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen an junge Filmschaffende.

Auf sechs nominierte Nachwuchsdarsteller wartet der Günter-Strack-Fernsehpreis, den in früheren Jahren Schauspieler Matthias Schweighöfer und Kostja Ullmann oder später an Newcomer wie Jonas Nay, Jella Haase und Edin Hasanovic erhielten. Zum neunten Mal wird zudem der Hamburger Krimipreis (10 000 Euro) in Gedenken an Krimiregisseur Jürgen Roland (1925-2007) verliehen.

Auf der Gästeliste stehen etwa Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank sowie die Schauspieler Bjarne Mädel, Oliver Mommsen und Tanja Wedhorn die Travestiekünstlerin Olivia Jones sowie "Tagessschau"-Sprecherin Linda Zervakis. Durch die Gala führt TV-Moderator Alexander Bommes.

Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wurde nach Veranstalterangaben als erster Branchenpreis zur Förderung von jungen, kreativen Talenten 1997 gegründet.

Studio Hamburg Nachwuchspreis