Hamburg (dpa) - Der Schiffbau hat weltweit einen Tiefpunkt erreicht. Die Auftragseingänge der Werften sind in diesem Jahr auf das Niveau der achtziger Jahre zurückgefallen und liegen weit unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, wie Martin Stopford, Präsident der maritimen Forschungs- und Beratungsfirma Clarkson Research, am Donnerstag in Hamburg sagte. Ausschlaggebend dafür seien die schwachen Schifffahrtsmärkte und das abnehmende Wachstum des Seehandels. Die Charterraten für Frachtschiffe seien mit 8900 Dollar am Tag am untersten Rand ihrer Bandbreite angelangt. Mehr als die Hälfte aller Werften haben seit 2009 den Markt verlassen.