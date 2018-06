Hamburg (dpa/lno) - Schwarzfahrern auf der Spur: Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) plant am Mittwoch eine Fahrkartenkontrolle im gesamten Gebiet. Die Kontrolleure würden ganztägig in Bussen, Bahnen und an Haltestellen stehen, teilt der HVV mit. Fahren ohne Fahrschein und Fälschen von Fahrkarten seien keine Kavaliersdelikte. Die Unternehmen machen im Jahr durch Schwarzfahrer 20 Millionen Euro Verlust. Beim letzten Prüfmarathon wurden 15 715 Fahrgäste kontrolliert, 346 führten keine gültige Fahrkarte mit sich.

erster Prüfmarathon 2015