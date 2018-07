Hamburg (dpa/lno) - Das Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum ist gut gerüstet für die finale Olympia-Ausscheidung im Beach-Volleyball. "Es macht einfach Spaß, der Center Court ist super geworden", berichtete Organisator Frank Mackerodt zum Start des mit 40 000 Euro dotierten Smart-Beach-Turniers am Freitag. Im Anschluss beginnt am kommenden Dienstag das mit 800 000 Dollar dotierte Major, bei dem sich noch die letzten Teams für die Sommerspiele in Rio de Janeiro qualifizieren wollen. Auch die Lokalmatadoren Markus Böckermann und Lars Flüggen vom Club an der Alster brauchen noch Punkte.

"Es ist ein Versuch, in der Größe so ein Beach-Volleyball-Event auszutragen. Wir wollen uns etablieren und der Sportart einen höheren Standard geben", sagte Mackerodt. Mit Unterstützung der Stadt zog Hamburg das erstklassig besetzte Turnier im Zuge der gescheiterten Olympia-Bewerbung an Land. Der Eintritt ist bei beiden Turnieren frei. "Wir glauben, das Potenzial für 50 000 Zuschauer insgesamt zu haben", sagte Mackerodt. Die Finalspiele werden an diesem Sonntag bei Sky im Fernsehen übertragen, am Wochenende darauf bei Sport1.

