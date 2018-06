Düsseldorf/Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Huskies haben in der American-Football-Bundesliga GFL ihren ersten Sieg gefeiert. Bei den Düsseldorf Panthern setzten sich die Hamburger am Samstag mit 31:20 durch. Die Passempfänger Marvin Amankwah (13) und Diego Arbolda Sanchez (6) sowie Quarterback Jerry Lovelocke (12) erzielten die Punkte der "Schlittenhunde", die durch den Erfolg den letzten Tabellenplatz in der GFL-Nordgruppe verließen.

Huskies-Sportdirektor Patrick Esume war erleichtert: "Es war ein hartes Stück Arbeit, aber heute haben wir endlich einmal das Spiel konzentriert von Anfang bis Ende durchgespielt." Schon am kommenden Samstag (17.00 Uhr) empfangen die Hamburger das neue Schlusslicht aus Düsseldorf zum Rückspiel. Mit einem erneuten Sieg können die Huskies den Anschluss zum Tabellenmittelfeld herstellen.

