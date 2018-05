Biel (dpa/lno) - Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben sich zum zweiten Mal den Europameistertitel im Beachvolleyball gesichert. Das Duo aus Hamburg gewann am Sonntag in Biel das Endspiel gegen die bereits in der Gruppenphase bezwungenen Tschechinnen Marketa Slukova und Barbora Hermannová 2:0 (21:14, 21:15). 2013 und 2014 hatten die Hamburgerinnen Platz drei belegt.

Abwehrspielerin Ludwig bricht mit ihrem insgesamt vierten EM-Gewinn ihren eigenen Rekord, den sie sich zuvor mit drei weiteren Spielerinnen teilen muste. Die gebürtige Essenerin Walkenhorst holte ihren zweiten EM-Titel bei den Profis.