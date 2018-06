Kassel (dpa/lno) - Profiboxer Karo Murat ist einem erneuten Titelkampf einen Schritt näher gekommen. Der 32 Jahre alte ehemalige Europameister aus Berlin bezwang am Samstagabend vor 1200 Zuschauern in Kassel den Bolivianer Esteban Tababary durch technischen K.o. in der ersten Runde. Für den Halbschwergewichtler war dies der 29. Sieg im 32. Profikampf (18 K.o.) .

"Jetzt möchte sich Murat wieder einen internationalen Titelkampf verschaffen", erklärte der Hamburger Boxpromoter Erol Ceylan, der den Kasseler Kampfabend veranstaltete. Murat hatte im Oktober 2013 in Atlantic City gegen die amerikanische Boxlegende Bernard Hopkins im Kampf um den IBF-WM-Titel verloren.

In der ersten Runde schlug Murat, Vierter der Europarangliste, seinen 34 Jahre alten Kontrahenten mit einem harten rechten Haken zu Boden. Der Südamerikaner erlitt einen fünf Zentimeter langer Cut über dem rechten Auge. Der Ringrichter musste den Fight abbrechen.

Der 25 Jahre alte schwedische Schwergewichtler Adrian Granat, der in Hamburg lebt, dominierte den Bolivianer Saul Farah nach Belieben. Dreimal machte der 35-jährige Südamerikaner in der ersten Runde Bodenbekanntschaft. Kurz vor Ende der Auftaktrunde gewann Granat durch K.o. "Adrian kann aus der Europarangliste jeden Schwergewichtler schlagen. Gegen Europameister Kubrat Pulew aus dem Sauerland-Boxstall würden wir jederzeit kämpfen", sagte Ceylan.

Kampfbilanz Murat

Kampfbilanz Granat