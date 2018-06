Hamburg (dpa/lno) - Altona 93 hat einen großen Schritt Richtung Aufstieg gesetzt. Der Hamburger Fußball-Oberligist gewann am Samstag das zweite Spiel der Aufstiegsrunde gegen den Bremer SV mit 2:0. Die Treffer erzielten Marc-Kemo Kranich (2. Minute) und Felix Brügmann (54.). Die Partie wurde auf neutralem Platz in Drochtersen ausgetragen.

Die Hamburger verfügen über vier Punkte und benötigen im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder aus Niedersachsen noch einen Zähler, um nach sieben Jahren in die Regionalliga Nord zurückzukehren.

Auch der SV Eichede hat den Aufstieg noch in der Hand. Gegen Egestorf-Langreder kam das Team von Trainer Oliver Zapel in Rotenburg zu einem 2:2 und hat nunmehr zwei Punkte auf dem Konto. Arnold Lechler (20.) und Petrik Krajinovic (52., Foulelfmeter) schossen die Tore. Zum Abschluss am Dienstag hat Eichede Heimrecht gegen den Bremer SV. Die ersten beiden Teams der Aufstiegsrunde steigen auf.

