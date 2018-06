Hamburg (dpa/lno) - Nur einen Tag nach dem Ertrinken eines 17-Jährigen ist am selben Badesee in Hamburg-Allermöhe erneut ein Flüchtling im Alter von 17-Jahren ertrunken. Zeugen hätten am Sonntag beobachtet, wie der Jugendliche in der Mitte des Sees unterging, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehrtaucher bargen den jungen Mann aus dem Wasser. Reanimationsbemühungen blieben erfolglos. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich bei dem Jugendlichen um einen Flüchtling. Aus welchem Land der Jugendliche stammt, war noch unklar.

Erst am Samstag war ein 17-Jähriger tot aus dem Allermöher See geborgen worden. Nach Informationen der Feuerwehr war der Flüchtling aus Eritrea bereits seit Stunden vermisst worden, als die Rettungskräfte am Abend alarmiert wurden.