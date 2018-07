Bernau (dpa/lno) - Die brandenburgische Stadt Bernau ehrt den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt posthum mit einem eigenem Straßennamen. Im Ortsteil Schönow wird die bisherige Pappelallee zum 1. Januar 2017 in Helmut-Schmidt-Allee umbenannt. Dafür hätten sich die Stadtverordneten mehrheitlich in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, bestätigte eine Rathaussprecherin am Montag. Schmidt sei "einer der bedeutendsten Politiker der Nachkriegszeit" gewesen, hieß es zur Begründung. Mit der Straßenumbenennung solle seine besondere Lebensleistung gewürdigt werden.

Die Pappelallee wurde den Angaben zufolge wegen des besonderen Bezugs zur Familie Schmidt ausgewählt. In Schmetzdorf, das zu Schönow gehört, wurde Ende des Zweiten Weltkriegs das erste Kind der Schmidts geboren. Der Junge starb jedoch kurze Zeit nach seiner Geburt und wurde in Schönow begraben. Der Altkanzler hatte den Grabstein wenige Jahre vor seinem eigenen Tod nach Hamburg bringen lassen. Schmidt starb im November vergangenen Jahres im Alter von 96 Jahren.