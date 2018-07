Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serien-Brandstifter aus Niedersachsen festgenommen, der unter anderem für einen schweren Hotelbrand in Hamburg verantwortlich sein soll. Bei dem Hotelbrand am Hamburger Hauptbahnhof im April starb ein 32-jähriger Gast aus Bhutan in den Flammen. Zehn weitere Gäste im Alter zwischen 19 und 80 Jahren wurden mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht. Der 46 Jahre alte Verdächtige habe in einem Verhör der Kriminalpolizei in Cloppenburg gestanden, den Brand in Hamburg sowie weitere Brände in Niedersachsen gelegt zu haben, wie die Polizei am Montag in Hamburg mitteilte.

Der Mann war nach Polizeiangaben zur Tatzeit selber Gast in dem Hamburger Hotel gewesen und nach dem Brand vernommen worden. Es habe aber zunächst keine hinreichenden Beweise für seine Schuld gegeben.

Zeitgleich habe auch die Polizei im niedersächsischen Cloppenburg gegen den 46-Jährigen ermittelt, weil er auch für mehrere Brände in Niedersachsen in Verdacht stand. In Cloppenburg wurden mehrere Container in Brand gesetzt. In Jever (Landkreis Friesland) brannte es in einem Hotel, in dem der Mann Gast war und eine Rauchgasvergiftung erlitt.

